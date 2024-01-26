Sport.es: Анчелотти просит президента «Реала» вернуть в клуб Бензема
По информации Sport.es, тренер убеждает президента клуба Флорентино Переса подписать игрока на правах аренды до конца нынешнего сезона. Отмечается, что глава «Реала» скептически относится к возвращению француза.
Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Футболист в 20 матчах забил 12 мячей и сделал пять голевых передач. Он пропускает сбор саудовской команды из-за несоблюдения дисциплины.
Ранее сообщалось, что Бензема изъявил желание временно покинуть «Аль-Иттихад».