Sport.es: Анчелотти просит президента «Реала» вернуть в клуб Бензема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти работает над тем, чтобы вернуть в клуб нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема.

По информации Sport.es, тренер убеждает президента клуба Флорентино Переса подписать игрока на правах аренды до конца нынешнего сезона. Отмечается, что глава «Реала» скептически относится к возвращению француза.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Футболист в 20 матчах забил 12 мячей и сделал пять голевых передач. Он пропускает сбор саудовской команды из-за несоблюдения дисциплины.

Ранее сообщалось, что Бензема изъявил желание временно покинуть «Аль-Иттихад».