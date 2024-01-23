RMC Sport: Бензема изъявил желание временно покинуть «Аль-Иттихад»
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Как сообщает RMC Sport, желание 36-летнего футболиста обусловлено тем, что он чувствует слишком большое давление на себя.
По информации источника, «Аль-Иттихад» с целью урегулировать ситуацию предложил Бензема аренду в другой клуб из чемпионата Саудовской Аравии, однако форвард отклонил данное предложение.
Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Француз в 20 матчах забил 12 мячей и сделал пять голевых передач.
Напомним, что игрок пропускает сбор саудовской команды из-за несоблюдения дисциплины.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» может взять Бензема в аренду до конца сезона.