RT в Telegram
Подпишись

RMC Sport: Бензема изъявил желание временно покинуть «Аль-Иттихад»

Короткая ссылка
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема принял решение временно покинуть саудовский клуб.
RMC Sport: Бензема изъявил желание временно покинуть «Аль-Иттихад»
  • Gettyimages.ru
  • © Robbie Jay Barratt - AMA

Как сообщает RMC Sport, желание 36-летнего футболиста обусловлено тем, что он чувствует слишком большое давление на себя.

По информации источника, «Аль-Иттихад» с целью урегулировать ситуацию предложил Бензема аренду в другой клуб из чемпионата Саудовской Аравии, однако форвард отклонил данное предложение.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Француз в 20 матчах забил 12 мячей и сделал пять голевых передач.

Напомним, что игрок пропускает сбор саудовской команды из-за несоблюдения дисциплины.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может взять Бензема в аренду до конца сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить