RMC Sport: Бензема изъявил желание временно покинуть «Аль-Иттихад»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема принял решение временно покинуть саудовский клуб.

Как сообщает RMC Sport, желание 36-летнего футболиста обусловлено тем, что он чувствует слишком большое давление на себя.

По информации источника, «Аль-Иттихад» с целью урегулировать ситуацию предложил Бензема аренду в другой клуб из чемпионата Саудовской Аравии, однако форвард отклонил данное предложение.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Француз в 20 матчах забил 12 мячей и сделал пять голевых передач.

Напомним, что игрок пропускает сбор саудовской команды из-за несоблюдения дисциплины.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может взять Бензема в аренду до конца сезона.