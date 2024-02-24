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Чесноков считает Калинскую фаворитом финала турнира WTA в Дубае

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков назвал Анну Калинскую фаворитом финала турнира WTA в Дубае.
Чесноков считает Калинскую фаворитом финала турнира WTA в Дубае
  • AP
  • © Kamran Jebreili

«Калинская играет очень уверенно на этом турнире, она здесь обыграла первую ракетку мира и третью. Для меня она фаворит в финальном матче», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В полуфинале Калинская обыграла первую ракетку мира польку Игу Свёнтек со счётом 6:4, 6:4. 

В финале россиянка сыграет с итальянкой Ясмине Паолини. Игра состоится 24 февраля и начнётся в 18:00 мск.

Ранее Чесноков отметил спокойствие Калинской в матче со Свёнтек.

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