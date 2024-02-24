Чесноков отметил спокойствие Калинской в матче со Свёнтек
«Калинская очень хорошо, спокойно играет, такое ощущение, что у неё нет нервов. Свёнтек делала больше невынужденных ошибок, чем обычно», — цитирует Чеснокова ТАСС.
При этом, по его мнению, Калинской немного не повезло в концовке встречи.
«Она не реализовала два матчбола, но так здорово воспользовалась третьим, выиграла его уверенным ударом справа. Анна молодец, обыграть первую ракетку мира — это потрясающее достижение», — заключил Чесноков.
25-летняя теннисистка из России обыграла Свёнтек в полуфинальном матче турнира WTA в Дубае со счётом 6:4, 6:4.
Следующей соперницей россиянки станет итальянка Ясмине Паолини.
Общий призовой фонд турнира составляет порядка $3,2 млн.
Ранее Калинская заявила, что спокойствие и агрессивная игра помогли ей победить Свёнтек.