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Чесноков отметил спокойствие Калинской в матче со Свёнтек

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Анна Калинская играла очень уверенно в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае с Игой Свёнтек.

«Калинская очень хорошо, спокойно играет, такое ощущение, что у неё нет нервов. Свёнтек делала больше невынужденных ошибок, чем обычно», — цитирует Чеснокова ТАСС.

При этом, по его мнению, Калинской немного не повезло в концовке встречи.

«Она не реализовала два матчбола, но так здорово воспользовалась третьим, выиграла его уверенным ударом справа. Анна молодец, обыграть первую ракетку мира — это потрясающее достижение», — заключил Чесноков.

25-летняя теннисистка из России обыграла Свёнтек в полуфинальном матче турнира WTA в Дубае со счётом 6:4, 6:4. 

Следующей соперницей россиянки станет итальянка Ясмине Паолини.

Общий призовой фонд турнира составляет порядка $3,2 млн.

Ранее Калинская заявила, что спокойствие и агрессивная игра помогли ей победить Свёнтек.






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