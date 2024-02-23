Калинская: спокойствие и агрессивная игра помогли мне победить Свёнтек
«Она отличный игрок. Я знала, что, если я не буду сохранять спокойствие и агрессивность, она меня уничтожит. Таков был мой план — оставаться агрессивной, заставлять её много двигаться», — цитирует Калинскую The Tennis Letter.
Теннисистка призналась, что была рада сыграть со Свёнтек.
«Она невероятная. Уверена, что в будущем мы ещё много раз встретимся на корте», — добавила Калинская.
25-летняя теннисистка из России обыграла Свёнтек в полуфинальном матче турнира WTA в Дубае со счётом 6:4, 6:4.
Следующей соперницей россиянки станет итальянка Ясмине Паолини.
Общий призовой фонд турнира составляет порядка $3,2 млн.
Ранее Владимир Камельзон заявил, что Калинская может показать ещё более высокие результаты.