Калинская: спокойствие и агрессивная игра помогли мне победить Свёнтек

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, за счёт чего смогла обыграть первую ракетку мира польку Игу Свёнтек в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

«Она отличный игрок. Я знала, что, если я не буду сохранять спокойствие и агрессивность, она меня уничтожит. Таков был мой план — оставаться агрессивной, заставлять её много двигаться», — цитирует Калинскую The Tennis Letter.

Теннисистка призналась, что была рада сыграть со Свёнтек.

«Она невероятная. Уверена, что в будущем мы ещё много раз встретимся на корте», — добавила Калинская.

25-летняя теннисистка из России обыграла Свёнтек в полуфинальном матче турнира WTA в Дубае со счётом 6:4, 6:4.

Следующей соперницей россиянки станет итальянка Ясмине Паолини.

Общий призовой фонд турнира составляет порядка $3,2 млн.

Ранее Владимир Камельзон заявил, что Калинская может показать ещё более высокие результаты.