RT в Telegram
Подпишись

Мостовой допустил, что Джикия может продолжить карьеру в «Зените»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой не исключил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия может перейти в «Зенит».
Мостовой допустил, что Джикия может продолжить карьеру в «Зените»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Не уверен, что сам Джикия захочет остаться в «Спартаке» после всей этой истории с Абаскалем. Георгий — неплохой защитник. Думаю, в нём будут заинтересованы почти все клубы РПЛ. Почему Джикия, например, не может оказаться в «Зените»? Это вполне возможно», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

По сообщениям СМИ, между главным тренером и капитаном команды образовался конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, он истекает летом 2024-го.

30-летний защитник в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Абаскаль высказался о будущем Джикии в клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить