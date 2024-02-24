Мостовой допустил, что Джикия может продолжить карьеру в «Зените»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой не исключил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия может перейти в «Зенит».

«Не уверен, что сам Джикия захочет остаться в «Спартаке» после всей этой истории с Абаскалем. Георгий — неплохой защитник. Думаю, в нём будут заинтересованы почти все клубы РПЛ. Почему Джикия, например, не может оказаться в «Зените»? Это вполне возможно», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

По сообщениям СМИ, между главным тренером и капитаном команды образовался конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, он истекает летом 2024-го.

30-летний защитник в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Абаскаль высказался о будущем Джикии в клубе.