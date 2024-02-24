Мостовой допустил, что Джикия может продолжить карьеру в «Зените»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Не уверен, что сам Джикия захочет остаться в «Спартаке» после всей этой истории с Абаскалем. Георгий — неплохой защитник. Думаю, в нём будут заинтересованы почти все клубы РПЛ. Почему Джикия, например, не может оказаться в «Зените»? Это вполне возможно», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
По сообщениям СМИ, между главным тренером и капитаном команды образовался конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, он истекает летом 2024-го.
30-летний защитник в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
Ранее Абаскаль высказался о будущем Джикии в клубе.