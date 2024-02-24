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Sun: защитник «Ливерпуля» нанял охрану из-за преследующей его фанатки

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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд нанял охрану из-за преследующей его болельщицы.
Sun: защитник «Ливерпуля» нанял охрану из-за преследующей его фанатки
  • AP
  • © Jon Super

Как сообщает The Sun, фанатка приходила домой к игроку и на тренировочную базу. Ситуация длится больше года.

«Эта женщина терроризирует его и его семью», — говорит источник.

Отмечается, что в клубе оказывают Тренту полную поддержку.

В текущем сезоне 25-летний игрок провёл за команду 29 матчей, забил два гола и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Салах, ван Дейк и Александер-Арнольд могут покинуть «Ливерпуль» после ухода Клоппа.

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