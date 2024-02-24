Sun: защитник «Ливерпуля» нанял охрану из-за преследующей его фанатки
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Как сообщает The Sun, фанатка приходила домой к игроку и на тренировочную базу. Ситуация длится больше года.
«Эта женщина терроризирует его и его семью», — говорит источник.
Отмечается, что в клубе оказывают Тренту полную поддержку.
В текущем сезоне 25-летний игрок провёл за команду 29 матчей, забил два гола и отдал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Салах, ван Дейк и Александер-Арнольд могут покинуть «Ливерпуль» после ухода Клоппа.