Вембаньяма побил рекорд Кириленко в НБА

Форвард «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма превзошёл достижение россиянина Андрея Кириленко в НБА.

Как сообщает Sports Illustrated, Вембаньяма стал самым молодым игроком НБА, оформившим five-by-five.

В матче с «Лейкерс» 20-летний француз записал на свой счёт 27 очков, 10 подборов, 8 передач, 5 перехватов и 5 блок-шотов.

Кириленко сделал свой первый five-by-five в НБА 3 декабря 2003 года в возрасте 22 лет и 288 дней. В истории лиги только ему и бывшему центровому «Хьюстона» Хакиму Оладжьювону удалось провернуть этот трюк более одного раза.

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