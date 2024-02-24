Вембаньяма побил рекорд Кириленко в НБА
- AP
- © Marcio Jose Sanchez
Как сообщает Sports Illustrated, Вембаньяма стал самым молодым игроком НБА, оформившим five-by-five.
В матче с «Лейкерс» 20-летний француз записал на свой счёт 27 очков, 10 подборов, 8 передач, 5 перехватов и 5 блок-шотов.
Кириленко сделал свой первый five-by-five в НБА 3 декабря 2003 года в возрасте 22 лет и 288 дней. В истории лиги только ему и бывшему центровому «Хьюстона» Хакиму Оладжьювону удалось провернуть этот трюк более одного раза.
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