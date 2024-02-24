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Вембаньяма побил рекорд Кириленко в НБА

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Форвард «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма превзошёл достижение россиянина Андрея Кириленко в НБА.
Вембаньяма побил рекорд Кириленко в НБА
  • AP
  • © Marcio Jose Sanchez

Как сообщает Sports Illustrated, Вембаньяма стал самым молодым игроком НБА, оформившим five-by-five.

В матче с «Лейкерс» 20-летний француз записал на свой счёт 27 очков, 10 подборов, 8 передач, 5 перехватов и 5 блок-шотов.

Кириленко сделал свой первый five-by-five в НБА 3 декабря 2003 года в возрасте 22 лет и 288 дней. В истории лиги только ему и бывшему центровому «Хьюстона» Хакиму Оладжьювону удалось провернуть этот трюк более одного раза.

Ранее сообщалось, что Месси обошёл Джордана и стал самым популярным спортсменом в США.

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