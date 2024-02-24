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Токов: Немков способен нокаутировать Каппелоццу когда угодно

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Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов поделился ожиданиями от дебютного поединка в тяжёлом весе россиянина Вадима Немкова с бразильцем Бруно Каппелоццей.
Токов: Немков способен нокаутировать Каппелоццу когда угодно
  • globallookpress.com
  • © Louis Grasse/Keystone Press Agency

«Вадим в хорошей форме: у него высокая скорость, тяжёлый удар. Он способен нокаутировать Каппелоццу когда угодно — хоть в самом начале, хоть на пятой минуте. На мой взгляд, он превосходит Бруно во всех аспектах. Верю и надеюсь, что Немков выиграет и хорошо зарекомендует себя в тяжёлом дивизионе. Ему по силам стать чемпионом в этом весе», — заявил Токов RT.

Он также ответил на вопрос, нет ли в команде опасений, что для тяжёлого дивизиона Немков недостаточно габаритный.

«Но ведь есть пример того же Дэниела Кормье. Он невысокий, но наводил шороху в тяжёлой категории. Думаю, у Вадима всё будет в порядке. Да, он поменьше многих, но быстрее, выносливее, физухи у него хватает. Немков может добиться там успеха», — добавил Токов.

Полностью интервью Токова читайте на сайте RT.

Ранее Токов высказал мнение касательно реванша с Магомедом Исмаиловым.

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