Медведев: «Зенит» и ЦСКА не договорились по условиям перехода Кругового зимой

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему защитник Данил Круговой не смог перейти в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«ЦСКА обращался в «Зенит» по переходу Кругового зимой. Не договорились по условиям», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

16 февраля стало известно, что «Зенит» исключил защитника из заявки на текущий сезон РПЛ.

25-летний Круговой подписал контракт с ЦСКА до 2028 года. Соглашение начнёт действовать с 4 июня 2024-го.

Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2». Контракт футболиста с сине-бело-голубыми заканчивается летом.

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Кругового в ЦСКА.