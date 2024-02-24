Медведев: «Зенит» и ЦСКА не договорились по условиям перехода Кругового зимой
«ЦСКА обращался в «Зенит» по переходу Кругового зимой. Не договорились по условиям», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».
16 февраля стало известно, что «Зенит» исключил защитника из заявки на текущий сезон РПЛ.
25-летний Круговой подписал контракт с ЦСКА до 2028 года. Соглашение начнёт действовать с 4 июня 2024-го.
Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2». Контракт футболиста с сине-бело-голубыми заканчивается летом.
Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Кругового в ЦСКА.