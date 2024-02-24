Воронков вышел на первое место в сезоне НХЛ по голам в большинстве среди новичков
Встреча в Коламбусе на «Нейшнвайд Арене» завершилась со счётом 2:1.
Для Воронкова эта шайба стала 15-й в текущей регулярке, четыре он забил при игре в большинстве.
Таким образом, Воронков вышел на первое место в сезоне НХЛ по голам в большинстве среди новичков, догнав защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Люка Хьюза (четыре).
Ранее стало известно, что ассистентский хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси».