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Воронков вышел на первое место в сезоне НХЛ по голам в большинстве среди новичков

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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков отметился забитой шайбой в матче НХЛ с «Баффало Сейбрз».

Встреча в Коламбусе на «Нейшнвайд Арене» завершилась со счётом 2:1.

Для Воронкова эта шайба стала 15-й в текущей регулярке, четыре он забил при игре в большинстве.

Таким образом, Воронков вышел на первое место в сезоне НХЛ по голам в большинстве среди новичков, догнав защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Люка Хьюза (четыре). 

Ранее стало известно, что ассистентский хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси».

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