Шарабутдин Магомедов хочет провести второй бой в UFC в июне

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов признался, что планирует провести следующий поединок летом 2024 года.

«Я нацелен на Саудовскую Аравию, июнь месяц (22-е число). Буду целенаправленно, серьёзно и планомерно готовиться к этой дате. Визой я ещё не занимался, но она в процессе, уже подали, мне осталось поехать в Алма-Ату и получить», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

При этом Магомедов дал понять, что его в принципе устроил бы любой соперник.

«У кого хотя бы имя есть в UFC, который имеет опыт выступлений в UFC. Ветерана хочется какого-то, который пять и больше боев в UFC [провёл], который известен публике», — добавил российский боец.

29-летний боец по прозвищу Шара Буллет дебютировал в UFC 21 октября 2023-го и победил бразильца Бруно Силву единогласным решением судей.

На счету Магомедова 12 побед в 12 поединках MMA и первая победа в UFC. У Силвы — 23 победы и десять поражений.

Ранее чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия изъявил желание провести поединок с российским обладателем пояса в лёгком весе Исламом Махачевым.



