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Мамун — о решении Авериных: гимнастика из их жизни никуда не уйдёт

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Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун уверена, что художественная гимнастика останется в жизни Дины и Арины Авериных после завершения ими карьеры.
Мамун — о решении Авериных: гимнастика из их жизни никуда не уйдёт
  • globallookpress.com
  • © YUTAKA/AFLO

«Думаю, что все ждут поста Дины и Арины Авериных, чтобы болельщики смогли в комментариях выразить свою любовь к девочкам, вспомнить приятные моменты, пожелать удачи. Я от себя поздравляю их с началом нового жизненного этапа. Уверена, что гимнастика из их жизни никуда не уйдёт», — цитирует Мамун «Матч ТВ».

Арина является пятикратной чемпионкой мира, кроме того, на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства. 

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее Дина и Арина Аверины прокомментировали решение о завершении профессиональной карьеры.





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