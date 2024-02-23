Титов назвал сестёр Авериных величайшими спортсменками

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), член исполнительного комитета Международной спортивной гимнастики (FIG) Василий Титов отреагировал на решение 25-летних Дины и Арины Авериных о завершении карьеры.

«Это величайшие спортсменки, обладающие сильнейшим духом, терпением, упорством. Уверен, что у них блестящее будущее. Надеюсь, что спортивное в том числе», — цитирует Титова СЭ.

Арина является пятикратной чемпионкой мира, кроме того, на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства.

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее Дина и Арина Аверины прокомментировали решение о завершении профессиональной карьеры.