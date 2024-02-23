Васильев после отклонения апелляции ОКР упрекнул CAS в ангажированности

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение о приостановке членства со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Не нужно быть глубоким специалистом, чтобы знать основополагающие принципы равенства спортсменов всех стран и условия их участия в соревнованиях, которые должны быть одинаковыми. Нигде не оговаривалось, что атлеты должны отвечать за действия правительств своих государств, — это уже является грубейшим нарушением. CAS — абсолютно ангажированная организация, и тут не может быть никаких споров. Они не раз подтверждали, что руководствуются не принципами права, а, как в данном случае, национальностью», — сказал Васильев RT.

По его словам, у него не было никаких сомнений в том, что CAS отклонит апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства.

«Я бы, наоборот, удивился, если бы CAS принял решение в нашу пользу, но всё было известно заранее. В любом случае мы были обязаны пройти через эти этапы для своей реабилитации, чтобы в дальнейшем, когда закончится СВО, сесть за стол переговоров и привести свои аргументы мировому сообществу по поводу того, как беспардонно с их стороны всё это время нарушалось международное право — и дальше по списку. Стоит ли ОКР подать повторную апелляцию? Если это предусмотрено регламентом — конечно, но исключительно для того, чтобы пройти все стадии», — добавил он.

Ранее Колобков допустил, что ОКР придётся поменять подход для отстаивания своих интересов.