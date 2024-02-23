Колобков допустил, что ОКР придётся поменять подход для отстаивания своих интересов

Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР).

«Честно сказать, многие из последних решений CAS кажутся мне весьма странными, как то же отстранение РФС и наших команд. Я видел тогда исковое заявление и мотивировочную часть, но, на мой взгляд, всё это мало относится к юриспруденции и какому-либо разумному обоснованию. То же самое мы видим и здесь. К сожалению, кроме спортивного арбитражного суда, другой, более высокой инстанции сейчас нет и практически бесполезно что-то дальше оспаривать», — сказал Колобков RT.

По его мнению, решение CAS нарушает все спортивные принципы и права ОКР.

«Возможно, ОКР сейчас придётся стать более открытым и публично отстаивать свою позицию, чтобы общественное мнение среди людей, болельщиков, спортсменов и функционеров стало более сильным и оказало своё давление на МОК и CAS. Пока этого не будет сделано, такие решения будут приниматься и впредь», — добавил он.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что для России нет ничего хорошего в решении CAS по апелляции ОКР.