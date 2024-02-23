Колобков допустил, что ОКР придётся поменять подход для отстаивания своих интересов
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«Честно сказать, многие из последних решений CAS кажутся мне весьма странными, как то же отстранение РФС и наших команд. Я видел тогда исковое заявление и мотивировочную часть, но, на мой взгляд, всё это мало относится к юриспруденции и какому-либо разумному обоснованию. То же самое мы видим и здесь. К сожалению, кроме спортивного арбитражного суда, другой, более высокой инстанции сейчас нет и практически бесполезно что-то дальше оспаривать», — сказал Колобков RT.
По его мнению, решение CAS нарушает все спортивные принципы и права ОКР.
«Возможно, ОКР сейчас придётся стать более открытым и публично отстаивать свою позицию, чтобы общественное мнение среди людей, болельщиков, спортсменов и функционеров стало более сильным и оказало своё давление на МОК и CAS. Пока этого не будет сделано, такие решения будут приниматься и впредь», — добавил он.
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что для России нет ничего хорошего в решении CAS по апелляции ОКР.