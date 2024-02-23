Деменко считает «Ман Сити», «Реал», ПСЖ и «Интер» фаворитами Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко назвал четыре команды, претендующие на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

«Это и «Манчестер Сити», и «Реал», и ПСЖ, и «Интер». Думаю, что эта четвёрка наиболее близка к завоеванию трофея. Но всё будет зависеть от того, кто на кого выйдет в сетке», — цитирует Деменко Betonmobile.

Напомним, что действующим победителем турнира является «Манчестер Сити». «Реал» — самая титулованная команда в истории Лиги чемпионов, на счету сливочных 14 побед.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы.