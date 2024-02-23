В Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне 23 февраля состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Пары 1/8 финала Лиги Европы:

«Спортинг» — «Аталанта»;

«Милан» — «Славия»;

«Фрайбург» — «Вест Хэм Юнайтед»;

«Бенфика» — «Рейнджерс»;

«Рома» — «Брайтон»;

«Марсель» — «Вильярреал»;

«Спарта Прага» — «Ливерпуль»;

«Карабах» — «Байер Леверкузен».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 7 марта. Ответные игры состоятся 14 марта.

Напомним, что финал состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.

Ранее сообщалось, что «Карабах» с Андреем Лунёвым проиграл «Браге», но пробился в 1/8 финала Лиги Европы.