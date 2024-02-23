Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы
- AFP
- © Fabrice COFFRINI
Пары 1/8 финала Лиги Европы:
«Спортинг» — «Аталанта»;
«Милан» — «Славия»;
«Фрайбург» — «Вест Хэм Юнайтед»;
«Бенфика» — «Рейнджерс»;
«Рома» — «Брайтон»;
«Марсель» — «Вильярреал»;
«Спарта Прага» — «Ливерпуль»;
«Карабах» — «Байер Леверкузен».
Первые матчи 1/8 финала пройдут 7 марта. Ответные игры состоятся 14 марта.
Напомним, что финал состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.
Ранее сообщалось, что «Карабах» с Андреем Лунёвым проиграл «Браге», но пробился в 1/8 финала Лиги Европы.