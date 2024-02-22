«Карабах» с Лунёвым проиграл «Браге», но пробился в 1/8 финала Лиги Европы

Азербайджанский «Карабах» на своём поле в дополнительное время потерпел поражение от португальской «Браги», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.