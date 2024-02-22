«Карабах» с Лунёвым проиграл «Браге», но пробился в 1/8 финала Лиги Европы
Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Браги».
В составе победителей мячи забили Рожер Фернандеш (70-я минута), Альваро Джало (83-я) и Симон Банза (115-я, пенальти). У проигравших отличились Матеус Силва (102-я) и Нариман Ахундзаде (120 + 2).
Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв провёл на поле весь матч и отразил шесть ударов.
«Карабах» в первом матче победил со счётом 4:2.
Ранее сообщалось, что «Милан» уступил «Ренну», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы.