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«Карабах» с Лунёвым проиграл «Браге», но пробился в 1/8 финала Лиги Европы

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Азербайджанский «Карабах» на своём поле в дополнительное время потерпел поражение от португальской «Браги», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Браги».

В составе победителей мячи забили Рожер Фернандеш (70-я минута), Альваро Джало (83-я) и Симон Банза (115-я, пенальти). У проигравших отличились Матеус Силва (102-я) и Нариман Ахундзаде (120 + 2).

Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв провёл на поле весь матч и отразил шесть ударов.

«Карабах» в первом матче победил со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что «Милан» уступил «Ренну», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы.



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