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«Милан» уступил «Ренну», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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«Милан» в гостях потерпел поражение от французского «Ренна» в ответном матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

В составе победителей хет-трик оформил Бенжамен Буриго (11-я, 54-я и 68-я минуты). Второй и третий мячи были забиты с пенальти. У проигравших отличился Лука Йович (22-я) и Рафаэл Леау (58-я).

«Милан» в первом матче разгромил «Ренн» со счётом 3:0. Таким образом, по сумме двух игр итальянский клуб вышел в 1/8 финала турнира.

Ранее сообщалось, что азербайджанский «Карабах» в гостях нанёс поражение португальской «Браге» в первом матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.

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