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Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций

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В Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне 23 февраля состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.
Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Пары 1/8 финала Лиги конференций:

«Серветт» (Швейцария) — «Виктория» (Чехия);

«Аякс» (Нидерланды) — «Астон Вилла» (Англия);

«Мольде» (Норвегия) — «Брюгге» (Бельгия);

«Юнион» (Бельгия) — «Фенербахче» (Турция);

«Динамо Загреб» (Хорватия) — ПАОК (Греция);

«Штурм» (Австрия) — «Лилль» (Франция);

«Маккаби Хайфа» (Израиль) — «Фиорентина» (Италия);

«Олимпиакос» (Греция) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль).

Напомним, что финал турнира состоится 29 мая на стадионе «Айя-София» в греческих Афинах.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы.

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