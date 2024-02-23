Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций
- AFP
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Пары 1/8 финала Лиги конференций:
«Серветт» (Швейцария) — «Виктория» (Чехия);
«Аякс» (Нидерланды) — «Астон Вилла» (Англия);
«Мольде» (Норвегия) — «Брюгге» (Бельгия);
«Юнион» (Бельгия) — «Фенербахче» (Турция);
«Динамо Загреб» (Хорватия) — ПАОК (Греция);
«Штурм» (Австрия) — «Лилль» (Франция);
«Маккаби Хайфа» (Израиль) — «Фиорентина» (Италия);
«Олимпиакос» (Греция) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль).
Напомним, что финал турнира состоится 29 мая на стадионе «Айя-София» в греческих Афинах.
Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы.