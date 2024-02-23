Родионенко считает, что ОКР восстановят в правах только после Олимпиады в Париже

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение о том, когда ОКР восстановят в правах.

«А разве кто-то ждал от них другого решения? Я лично нет, давление на наш спорт пока не ослабевает, и ближайшие Игры в Париже, думаю, пройдут без нас. Нужно ждать изменения политической ситуации. ОКР, на мой взгляд, восстановят в правах только после Парижа», — цитирует Родионенко ТАСС.

23 февраля стало известно, что CAS отклонил апелляцию ОКР на решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что для России нет ничего хорошего в решении CAS по апелляции ОКР.