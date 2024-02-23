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Шишкина считает, что ОКР нужно подать повторную апелляцию на решение МОК о приостановке членства

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР).
Шишкина считает, что ОКР нужно подать повторную апелляцию на решение МОК о приостановке членства
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Я думаю, что нужно подавать повторную апелляцию. Я уверена, что юристы нашего Олимпийского комитета будут делать всё возможное. Сложно предположить, ведь итог может быть абсолютно любой», — цитирует Шишкину СЭ.

23 февраля стало известно, что CAS отклонил апелляцию ОКР на решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что для России нет ничего хорошего в решении CAS по апелляции ОКР.

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