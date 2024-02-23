Физиев: у Яна бешеная форма перед UFC 299

Боец UFC Рафаэль Физиев рассказал о форме россиянина Петра Яна перед поединком с Сонгом Ядонгом.

«Когда в последний раз видел Петра Яна? Перед его отъездом в Америку. Форма у него была бешеная, он прошёл хороший лагерь. Я думаю, это был его лучший кэмп за последние два боя», — цитирует Физиева MMA.Metaratings.ru.

Бой Яна с Сонгом состоится на турнире UFC 299 в Майами. Мероприятие пройдёт в ночь на 10 марта. Всего на счету 30-летнего Петра 21 поединок, в котором он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.

Ранее Анатолий Малыхин заявил, что Пётр Ян сейчас в лучшей форме.