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Нагельсман: Кроос станет идеальным связующим звеном в сборной Германии

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал возвращение полузащитника «Реала» Тони Крооса в национальную команду.
Нагельсман: Кроос станет идеальным связующим звеном в сборной Германии
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Он станет связующим игроком в полузащите. Его опыт принесёт нам пользу. Тони — игрок, который сохраняет спокойствие и самообладание даже в напряжённой игре», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany в соцсетях.

Напомним, что 34-летний полузащитник завершил карьеру в сборной Германии после чемпионата Европы — 2020. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2014-м.

Несколько дней назад стало известно, что Кроос вернётся в сборную по просьбе Нагельсмана.

Ранее Кроос рассказал, как принял решение вернуться в сборную Германии в преддверии домашнего Евро.

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