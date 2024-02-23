Нагельсман: Кроос станет идеальным связующим звеном в сборной Германии
- AP
- © Manu Fernandez
«Он станет связующим игроком в полузащите. Его опыт принесёт нам пользу. Тони — игрок, который сохраняет спокойствие и самообладание даже в напряжённой игре», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany в соцсетях.
Напомним, что 34-летний полузащитник завершил карьеру в сборной Германии после чемпионата Европы — 2020. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2014-м.
Несколько дней назад стало известно, что Кроос вернётся в сборную по просьбе Нагельсмана.
Ранее Кроос рассказал, как принял решение вернуться в сборную Германии в преддверии домашнего Евро.