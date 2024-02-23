Нагельсман: Кроос станет идеальным связующим звеном в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал возвращение полузащитника «Реала» Тони Крооса в национальную команду.

«Он станет связующим игроком в полузащите. Его опыт принесёт нам пользу. Тони — игрок, который сохраняет спокойствие и самообладание даже в напряжённой игре», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany в соцсетях.

Напомним, что 34-летний полузащитник завершил карьеру в сборной Германии после чемпионата Европы — 2020. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2014-м.

Несколько дней назад стало известно, что Кроос вернётся в сборную по просьбе Нагельсмана.

Ранее Кроос рассказал, как принял решение вернуться в сборную Германии в преддверии домашнего Евро.