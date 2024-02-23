Помощник президента РФ: Сербия и Парагвай — хорошие соперники для сборной России

Помощник президента РФ Игорь Левитин оценил соперников сборной России по футболу на мартовских учебно-тренировочных сборах.

«Вообще, хорошо, что мы играем! Сербия и Парагвай — хорошие соперники. Будем болеть за Россию!» — приводит слова Левитина «Спорт-Экспресс».

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Валерий Непомнящий заявил, что матчи России с Сербией и Парагваем — это праздник футбола.