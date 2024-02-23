Международный союз велосипедистов допустил россиян до этапа Кубка наций по велотреку
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«Наших спортсменов допустили на этап Кубка наций в Гонконге и уже включили в предварительную заявку. Заявка расширенная, сказать, кто точно поедет на этот турнир, я пока не могу», — цитирует Хозова ТАСС.
Напомним, что UCI допускает россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Этап Кубка наций стартует в Гонконге 15 марта.
Ранее британский велосипедист высоко оценил уровень проведения Игр Будущего.