Международный союз велосипедистов допустил россиян до этапа Кубка наций по велотреку

Тренер сборной России по велотреку Владимир Хозов рассказал, что Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение разрешить российским спортсменам выступить на этапе Кубка наций.

«Наших спортсменов допустили на этап Кубка наций в Гонконге и уже включили в предварительную заявку. Заявка расширенная, сказать, кто точно поедет на этот турнир, я пока не могу», — цитирует Хозова ТАСС.

Напомним, что UCI допускает россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Этап Кубка наций стартует в Гонконге 15 марта.

Ранее британский велосипедист высоко оценил уровень проведения Игр Будущего.