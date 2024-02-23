Радимов: для Кокорина футбол уже хобби, дайте ему спокойно играть и жить

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

«Для него футбол уже хобби. У него дом, машина. Его всё устраивает. После всех этих историй, которые произошли, дайте ему спокойно играть и жить. Он так и делает. Какая сборная? Сборная не нужна Кокорину, и Кокорин не нужен сборной», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

«Фиорентина» в начале сезона во второй раз отдала Кокорина в аренду кипрской команде. 32-летний форвард в сезоне-2023/24 в 24 матчах во всех турнирах записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи.

Ранее Николай Шпилевский оценил игру Кокорина.