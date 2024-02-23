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Плеттенберг: «Ливерпуль» провёл первые переговоры с представителями Алонсо

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«Ливерпуль» планирует пригласить главного тренера «Байера» Хаби Алонсо на аналогичный пост.
Плеттенберг: «Ливерпуль» провёл первые переговоры с представителями Алонсо
  • AP
  • © Martin Meissner

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях, руководство клуба уже связалось с представителями испанского специалиста.

26 января стало известно, что Юрген Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году.

Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что Клопп не возглавит «Барселону».

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