Плеттенберг: «Ливерпуль» провёл первые переговоры с представителями Алонсо

«Ливерпуль» планирует пригласить главного тренера «Байера» Хаби Алонсо на аналогичный пост.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях, руководство клуба уже связалось с представителями испанского специалиста.

26 января стало известно, что Юрген Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году.

Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что Клопп не возглавит «Барселону».