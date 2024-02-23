Кремлёв: Макгрегор и Ян не против побоксировать между собой

Глава Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал возможный поединок с участием российского бойца Петра Яна и ирландца Конора Макгрегора по правилам бокса.

«Дружу и с Макгрегором, и с Яном. Если этот бой состоится, будет хорошая популяризация спорта. У них огромная аудитория, оба чемпионы. Своими действиями они будут призывать людей заниматься спортом. Конечно, мы это поддержим. Но они не против и побоксировать между собой», — цитирует Кремлёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что бойцы UFC вышли на ринг на турнире IBA, где провели битву взглядов перед титульным боксёрским поединком между россиянином Евгением Тищенко и немцем Леоном Хартом.

На счету 30-летнего Яна 16 побед и пять поражений. В активе 35-летнего Макгрегора 22 победы и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что Рой Джонс поддержал Яна перед боем на UFC 299.