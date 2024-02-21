Рой Джонс поддержал Яна перед боем на UFC 299

Американский боксёр Рой Джонс-младший поддержал российского бойца Петра Яна перед поединком на турнире UFC 299.

«Брат, удачи! Я уверен, что ты победишь, но всё равно желаю удачи! У тебя очень сложный соперник, но ты просто должен драться с умом и использовать ситуацию в свою пользу», — сказал Джонс.

Бой Яна с китайцем Ядонгом Сонгом состоится на турнире UFC 299 в Майами. Мероприятие пройдёт в ночь на 10 марта. Всего на счету 30-летнего Петра 21 поединок, в котором он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.

Ранее Анатолий Малыхин заявил, что Пётр Ян сейчас в лучшей форме.