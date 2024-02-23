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Бабаев надеется, что Кучаев сможет перезапустить карьеру в «Пари НН»

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что полузащитник Константин Кучаев сможет перезапустить карьеру в нижегородском «Пари НН».

«И в текущей ситуации, когда тренерский штаб не мог гарантировать ему место в основном составе, было принято непростое общее решение отпустить Костю в Нижний Новгород. Надеемся, что Костя сможет там играть и перезапустить карьеру. Мы все в ЦСКА ему этого желаем, — цитирует Бабаева «Матч ТВ».

Гендир армейского клуба признался, что ему грустно прощаться с Кучаевым.

«Но такова футбольная жизнь. Костя выступал на разных позициях и всегда старался быть полезным команде. К сожалению, травмы усложняли его футбольный путь», — добавил Бабаев.

22 февраля стало известно, что 25-летний футболист продолжит карьеру в нижегородском «Пари НН». Кучаев подписал контракт до конца текущего сезона. За ЦСКА футболист провёл 153 матча и забил 11 мячей.

Ранее капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о смерти бывшего главного тренера московского футбольного клуба Артура Жорже.

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