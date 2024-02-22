Акинфеев заявил, что бывший тренер ЦСКА Жорже был «отличным мужиком»
«Очень грустно. Артур был отличным человеком, отличным мужиком, если так можно сказать. Для нас в то время это был первый такой опыт — европейский подход во всём», — заявил Акинфеев РИА Новости.
Жорже возглавлял ЦСКА в 2003—2004 годах. Под его руководством команда провела 20 матчей и впервые в истории выиграла Суперкубок России.
Специалист также работал тренером в сборной Португалии, «Порту», «Бенфика» и «Пари Сен-Жермен».
Ранее на 64-м году жизни умер чемпион мира по футболу в составе ФРГ Андреас Бреме.