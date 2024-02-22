Акинфеев заявил, что бывший тренер ЦСКА Жорже был «отличным мужиком»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о смерти бывшего главного тренера московского футбольного клуба Артур Жорже.

«Очень грустно. Артур был отличным человеком, отличным мужиком, если так можно сказать. Для нас в то время это был первый такой опыт — европейский подход во всём», — заявил Акинфеев РИА Новости.

Жорже возглавлял ЦСКА в 2003—2004 годах. Под его руководством команда провела 20 матчей и впервые в истории выиграла Суперкубок России.

Специалист также работал тренером в сборной Португалии, «Порту», «Бенфика» и «Пари Сен-Жермен».

Ранее на 64-м году жизни умер чемпион мира по футболу в составе ФРГ Андреас Бреме.