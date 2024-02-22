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Минспорта Франции — об уходе Мбаппе из ПСЖ: мы должны пожелать ему удачи в карьере

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Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера отреагировала на информацию о том, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в мадридский «Реал».
Минспорта Франции — об уходе Мбаппе из ПСЖ: мы должны пожелать ему удачи в карьере
  • Gettyimages.ru

«Мы должны помнить всё замечательное, что он привнёс в наш чемпионат. В Лиге 1 он был одним из самых заметных героев последних лет. Я думаю, мы должны пожелать ему удачи в карьере», — цитирует Удеа-Кастера RMC Sport.

По информации СМИ, летом игрок на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом». Отмечается, что Мбаппе уже начал обдумывать детали своей презентации на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. 

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет, чтобы «Реал» презентовал его по аналогии с Роналду.

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