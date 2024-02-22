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Хаби Алонсо — об интересе «Баварии»: мне нечего сказать

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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал информацию о возможном интересе мюнхенской «Баварии».
Хаби Алонсо — об интересе «Баварии»: мне нечего сказать
  • Gettyimages.ru

«Связывался ли со мной кто-то из «Баварии»? Я понимаю вопрос, но, повторюсь, мне нечего сказать нового — так что это только гипотетически», — цитирует Алонсо Bayern & Germany.

Накануне «Бавария» объявила о том, что главный тренер команды Томас Тухель покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Контракт немца был рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения.

В текущем сезоне «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место в таблице Бундеслиги. У идущего на первом месте «Байера» 58 очков.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является приоритетным кандидатом на замену Тухелю в «Баварии».

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