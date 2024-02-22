Косов: мы были атакованы британцами на Евро-2016, в нас летели бутылки, людей выносили с кровотечением
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«Ничего не случилось. Утром в день игры мы приехали в город. У нас был запланирован общий сбор российских болельщиков, чтобы организованно дойти до стадиона. На протяжении предыдущих нескольких дней по всему миру уже крутили новости о том, что в городе творится хаос — были определённые драки. Мы шли и распевали «Катюшу». Наверное, мы подходили с определённым опозданием по времени. Первое, что я увидел: наши болельщики под руки выносят своих же соотечественников. Мы были атакованы британцами — в том числе, в нас летели бутылки. Людей выносили с пробитыми головами, с кровотечением. Тогда всё и началось. Я не видел первые мгновения драки, но как позже было выяснено в результате оценок, очаги беспорядков возникали в разных местах города, в том числе, в районе Старого Порта. Но самый пик пришёлся именно на место сбора российских болельщиков, насколько я могу понимать», — сказал он RT.
Полностью интервью Косова можно посмотреть на сайте RT.
Ранее Косов рассказал, как к нему относились заключённые во французской тюрьме.