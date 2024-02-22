Косов — о заключённых во Франции: арабы и африканцы уважают нашу страну и нашего президента

Один из участников столкновения между английскими и российскими фанатами во время чемпионата Европы по футболу 2016 года Павел Косов рассказал, как к нему относились заключённые во французской тюрьме.

«На юге Франции большой процент осуждённых являются выходцами с Африканского континента. Это либо арабы, либо африканцы. Они относились ко мне более-менее нормально, так как поддерживают Россию. В большей степени они уважают нашу страну в лице нашего президента. Отношение тюремного персонала тоже не было предвзятым. Морального давления из-за национальной принадлежности нет. По крайней мере, в том месте, где находился я», — заявил он RT.

Полностью интервью Косова можно посмотреть на сайте RT.

Ранее сообщалось, что фанаты устроили массовую драку на матче ВХЛ в Самаре.