Косов — о заключённых во Франции: арабы и африканцы уважают нашу страну и нашего президента
- РИА Новости
«На юге Франции большой процент осуждённых являются выходцами с Африканского континента. Это либо арабы, либо африканцы. Они относились ко мне более-менее нормально, так как поддерживают Россию. В большей степени они уважают нашу страну в лице нашего президента. Отношение тюремного персонала тоже не было предвзятым. Морального давления из-за национальной принадлежности нет. По крайней мере, в том месте, где находился я», — заявил он RT.
Полностью интервью Косова можно посмотреть на сайте RT.
Ранее сообщалось, что фанаты устроили массовую драку на матче ВХЛ в Самаре.