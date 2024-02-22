Минспорт готов участвовать в создании отечественного аналога FIFA

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство готово участвовать в создании отечественных аналогов компьютерных футбольных симуляторов.

«Министерство спорта готово участвовать в этом проекте, создание национального продукта важно, тем более отечественная школа футбола имеет многолетние традиции. У нас много интересных спортсменов, которые могли бы быть креативными в создании цифрового аналога футбола, чтобы привлечь людей в спорт», — заявил Матыцин «Матч ТВ».

21 февраля Аршавин обратился к главе страны за помощью в разработке отечественного футбольного симулятора, в котором российские спортсмены смогут играть за национальную сборную, за команды Премьер-лиги и сборные регионов, а также отметил, что в иностранных аналогах данных функций нет.

По словам экс-форварда, приложение поможет сохранить интерес к футболу, потому что молодёжь России много играет в компьютерные игры и живёт в виртуальной реальности.

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