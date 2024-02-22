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Папин встретится с Ннамди на боксёрском турнире в Майкопе

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Российский боксёр Алексей Папин проведёт свой следующий бой против нигерийца Остина Ннамди в Майкопе (Республика Адыгея).
Папин встретится с Ннамди на боксёрском турнире в Майкопе
  • © Федерация бокса России

10-раундовый поединок в первом тяжёлом весе возглавит турнир «Бетсити. Вечер бокса» 8 марта. 

В своём последнем бою Папин в октябре 2023 года единогласным решением судей уступил соотечественнику Сослану Асаброву. Ннамди известен по встрече с Андреем Стоцким в июне 2023 году в Самаре и участию на турнире «Ночь чемпионов IBA».

Также в рамках шоу состоится реванш между российскими боксёрами Аланом Хугаевым (17-0, КО 9) и Вадимом Лубсановым (8-3, КО 1). Эти спортсмены встречались в июне 2023 года в Самаре, когда раздельным решением судей победу одержал Лубсанов. 

Ранее российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик подписал новый бессрочный контракт с Минобороны.

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