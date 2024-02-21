Боец Дацик подписал новый бессрочный контракт с Минобороны
- РИА Новости
«Вячеслав подписал новый бессрочный контракт в Ханты-Мансийске. Он сменит подразделение, в составе которого будет служить», — цитирует представителя Дацика ТАСС.
Вместе с Дациком в зону СВО отправится его сын Ярослав, который проходит службу в ВДВ.
В активе Дацика 15 боёв в ММА, в которых он одержал семь побед. В боксе спортсмен провёл десять поединков и одержал семь побед.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко подписал с Ural FC договор на три боя.