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Боец Дацик подписал новый бессрочный контракт с Минобороны

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик подписал новый бессрочный контракт с Минобороны.
Боец Дацик подписал новый бессрочный контракт с Минобороны
  • РИА Новости

«Вячеслав подписал новый бессрочный контракт в Ханты-Мансийске. Он сменит подразделение, в составе которого будет служить», — цитирует представителя Дацика ТАСС.

Вместе с Дациком в зону СВО отправится его сын Ярослав, который проходит службу в ВДВ.

В активе Дацика 15 боёв в ММА, в которых он одержал семь побед. В боксе спортсмен провёл десять поединков и одержал семь побед.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко подписал с Ural FC договор на три боя.

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