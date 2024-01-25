Александр Емельяненко подписал с Ural FC договор на три боя
- РИА Новости
«Мы подписали контракт на три боя в Ural FC с возможностью дальнейшей пролонгации в зависимости от выступлений и состояния Александра. Переговоры у нас были долгими, и шли они в районе года. Это один из самых крупных контрактов за всю историю российских единоборств», — приводит «Матч ТВ» слова менеджера спортсмена Никиты Бурчака.
42-летний спортсмен в поединках одержал 28 побед, потерпел девять поражений, один бой завершился ничьей.
Ранее сообщалось, что реванш Емельяненко и Дацика может состояться в конце февраля.