Костомаров выступит в постановке ледового театра Бережной в Санкт-Петербурге

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров выступит в традиционном весеннем ледовом гала-шоу театра Бережной «Вместе и навсегда».

Постановка с Костомаровым будет представлена 26 марта в Санкт-Петербурге, постановщиком выступит Илья Авербух, сообщается в релизе организаторов.

Среди участников шоу также Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Оксана Домнина — Максим Шабалин, Александра Степанова — Иван Букин и многие другие.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее вышел трейлер документального фильма о болезни и выздоровлении Костомарова.