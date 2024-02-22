Костомаров выступит в постановке ледового театра Бережной в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
Постановка с Костомаровым будет представлена 26 марта в Санкт-Петербурге, постановщиком выступит Илья Авербух, сообщается в релизе организаторов.
Среди участников шоу также Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Оксана Домнина — Максим Шабалин, Александра Степанова — Иван Букин и многие другие.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее вышел трейлер документального фильма о болезни и выздоровлении Костомарова.