Вышел трейлер фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды»

Вышел трейлер документального фильма о болезни и выздоровлении олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Премьера фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды» состоится 9 марта в кинотеатрах.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров назвал Олимпийские игры в Сочи «феерическими».