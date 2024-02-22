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Нагорный планирует принять участие в Играх дружбы

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что планирует принять участие в Играх дружбы.
Нагорный планирует принять участие в Играх дружбы
  • РИА Новости

«Да, планирую. Сейчас закончим Игры Будущего и начнём подготовку», — заявил атлет «Матч ТВ». 

Состязания пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Соревнования включают в себя выступления по 33 летним видам спорта — олимпийским и неолимпийским. Дополнительно в двух видах спорта пройдут выставочные турниры.

Никита Нагорный является президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — фиджитал (physical + digital), а также проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался о сотрудничестве с Индонезией.

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