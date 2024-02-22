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Матыцин: отношения России и Индонезии в спорте основаны на прочных традициях дружбы

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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о сотрудничестве с Индонезией.
Матыцин: отношения России и Индонезии в спорте основаны на прочных традициях дружбы
  • РИА Новости

«Отношения России и Индонезии в спорте основаны на прочных традициях дружбы. Ярким примером таких отношений является национальный стадион Гелора Бунг Карно в Джакарте, построенный советскими специалистами по подобию московского стадиона «Лужники», — приводит слова Матыцина пресс-слуба Минспорта.

Также он отметил, что благодарен Индонезии за те условия, которые они создают спортсменам в рамках их участия в соревнованиях на территории страны.

«Нам важна ваша поддержка и понимание нашей позиции в исключении любых форм дискриминации и политизации спорта».

Ранее Матыцин пригласил Индонезию принять участие в международных соревнованиях Игры БРИКС.

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