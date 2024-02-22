Легков не считает Овечкина самым влиятельным спортсменом в России
- РИА Новости
«Не считаю Овечкина самым влиятельным в России. Уверен, в каждом виде спорта есть свои влиятельные представители самого высокого уровня», — заявил Легков Sport24.
На счету Овечкина 838 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Отставание от Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов лиги всех времён — 56 шайб.
Ранее нападающий «Спартака» Илья Ковальчук выразил уверенность в том, что Овечкин начнёт много забивать по ходу сезона НХЛ.