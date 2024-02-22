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Легков не считает Овечкина самым влиятельным спортсменом в России

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Российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне Александр Легков заявил, что не может назвать российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина самым влиятельным спортсменом в России.
Легков не считает Овечкина самым влиятельным спортсменом в России
  • РИА Новости

«Не считаю Овечкина самым влиятельным в России. Уверен, в каждом виде спорта есть свои влиятельные представители самого высокого уровня», — заявил Легков Sport24.

На счету Овечкина 838 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Отставание от Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов лиги всех времён — 56 шайб.

Ранее нападающий «Спартака» Илья Ковальчук выразил уверенность в том, что Овечкин начнёт много забивать по ходу сезона НХЛ.

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