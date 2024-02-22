Министры спорта России и КНДР заключили протокол спортивных обменов между странами

Министр спорта РФ Олег Матыцин и заместитель министра физической культуры и спорта КНДР Хьок Кванг заключили протокол спортивных обменов между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Протокол включает в себя проведение семинаров, курсов, участие в тренировочных мероприятиях по художественной гимнастике, футболу, синхронному плаванию, фигурному катанию, тхэквондо, спортивной борьбе, боксу, волейболу, баскетболу, каноэ, тяжелой атлетике, дзюдо, настольному теннису и другим видам спорта.

Отмечается, что спортсмены из КНДР приглашены к участию в Играх БРИКС и Всемирных играх дружбы.

Ранее Матыцин пригласил Индонезию принять участие в международных соревнованиях Игры БРИКС.