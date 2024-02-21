Salamnews: «Зенит» сыграл вничью с туркменским «Аркадагом» на сборах в ОАЭ

Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с туркменским «Аркадагом» в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в ОАЭ.

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