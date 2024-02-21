Salamnews: «Зенит» сыграл вничью с туркменским «Аркадагом» на сборах в ОАЭ
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Игра прошла в закрытом режиме в рамках сбора обоих клубов, сообщает Salamnews. Матч завершился вничью 1:1.
В составе петербургской команды мяч забил Вильсон Изидор, у клуба из Туркменистана отличился Алтымурад Аннадурдыев.
2 марта «Зенит» проведёт первый официальный матч в 2024 году против московского «Спартака».
Ранее вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном завершении карьеры по окончании текущего сезона.