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Salamnews: «Зенит» сыграл вничью с туркменским «Аркадагом» на сборах в ОАЭ

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Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с туркменским «Аркадагом» в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в ОАЭ.
Salamnews: «Зенит» сыграл вничью с туркменским «Аркадагом» на сборах в ОАЭ
  • Gettyimages.ru

Игра прошла в закрытом режиме в рамках сбора обоих клубов, сообщает Salamnews. Матч завершился вничью 1:1.

В составе петербургской команды мяч забил Вильсон Изидор, у клуба из Туркменистана отличился Алтымурад Аннадурдыев.

2 марта «Зенит» проведёт первый официальный матч в 2024 году против московского «Спартака».

Ранее вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном завершении карьеры по окончании текущего сезона.

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