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Голкипер «Зенита» Кержаков допустил, что проводит последний сезон в карьере

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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном завершении карьеры по окончании текущего сезона.
Голкипер «Зенита» Кержаков допустил, что проводит последний сезон в карьере
  • РИА Новости

«С высокой долей вероятности это мой последний сезон в «Зените» и в футболе. Но мы всегда оставляем себе пространство для манёвра. Вдруг мне позвонит Александр Иванович и скажет: «Продлеваемся на пять лет». Тогда отвечу: «Давайте на три, а дальше посмотрим», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

3 июня «Зенит» объявил о продлении контракта с Кержаковым до окончания текущего сезона.

Вратарь является воспитанником «Зенита». В сезоне-2023/24 за петербургский клуб он провёл 15 матчей.

Ранее Кержаков высказался о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.

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