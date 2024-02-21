Голкипер «Зенита» Кержаков допустил, что проводит последний сезон в карьере

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном завершении карьеры по окончании текущего сезона.

«С высокой долей вероятности это мой последний сезон в «Зените» и в футболе. Но мы всегда оставляем себе пространство для манёвра. Вдруг мне позвонит Александр Иванович и скажет: «Продлеваемся на пять лет». Тогда отвечу: «Давайте на три, а дальше посмотрим», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

3 июня «Зенит» объявил о продлении контракта с Кержаковым до окончания текущего сезона.

Вратарь является воспитанником «Зенита». В сезоне-2023/24 за петербургский клуб он провёл 15 матчей.

Ранее Кержаков высказался о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.