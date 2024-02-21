Кержаков: Сафонов как сидр — нельзя передержать, а то забродит

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.

«Нигматуллин — он же как вино. Мы все как вино. У всех в разное время наступает момент, чтобы раскрыться. А кто тогда Сафонов? Сафонов — сидр. Нельзя передержать, а то забродит», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

«Краснодар» 18 января объявил о новом контракте с Сафоновым. Соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.

24-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». Сафонов провёл за родную команду 163 матча, в 50 из которых сыграл на ноль.

Ранее Сафонов признался, что испытывает только положительные эмоции после подписания нового контракта с «Краснодаром».